Pençe harekatı can almaya devam ediyor

Başarılı şekilde devam eden Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekâtı’nda 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başladığı tarihten bu yana toplam 51 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin Irak'ın kuzeyinde başlattığı 'Pençe' harekatına dair son bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarılı şekilde devam eden Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekâtı’nda 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana toplam 51 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.