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  3. Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu

Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın...

Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 olduğunu açıkladı. Ayrıca Zap bölgesinde de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: İHA


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