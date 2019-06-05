Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 olduğunu açıkladı. Ayrıca Zap bölgesinde de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: İHA