Pençe Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a çıktı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 40'a çıktığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısının 40'a çıktığı belirtilerek şöyle denildi:

"Irak kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu. Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi."

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DHA