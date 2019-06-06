Pençe Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43'e çıktı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 43'e çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısının 43'e çıktığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu. Ayrıca Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist de gerçekleştirilen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."

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DHA