Pençe Kaplan Bölgesinden acı haber: 1 Mehmetçik şehit düştü

Terör örgütünün faaliyetlerinin durdurulması için başlatılan Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,“Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 8 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir silah arkadaşımız kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada beş bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

BAKAN GÜL'DEN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şehidimiz için Twitter'dan yayınladığı taziye mesajında,"Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Onbaşı Süleyman Ural'a Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailesinin, silah arkadaşlarının ve aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

ENERJİ BAKANI FATİH DÖNMEZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kahraman evladımız Süleyman Ural’ın Pençe-Kaplan harekat bölgesinde şehit düştüğünü üzüntüyle öğrendim. Mehmetçik’imize Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.