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  3. Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan acı haber! 1 asker şehit düştü

Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan acı haber! 1 asker şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyon bölgesindeki çatışmada yaralanan ve hemen hastaneye kaldırılan askerin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan acı haber! 1 asker şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, yaralanan 1 askerin de şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyon bölgesindeki çatışmada yaralanan ve hemen hastaneye kaldırılan askerin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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