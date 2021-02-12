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  3. Pençe Kartal-2 Harekatı devam ediyor: 33 terörist etkisiz hale getirildi!

Pençe Kartal-2 Harekatı devam ediyor: 33 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak Gara'da Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosundan 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak Gara'da Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosundan 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yetkililerin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlere yönelik 10 Şubat'ta başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.

Pençe Kartal-2 Harekatı devam ediyor: 33 terörist etkisiz hale getirildi!

Teröristlere ait mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 50'den fazla hedef hava harekatı ile imha edildi.

Pençe Kartal-2 Harekatı devam ediyor: 33 terörist etkisiz hale getirildi!q

Harekat kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosundan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Pençe Kartal-2 Harekatı devam ediyor: 33 terörist etkisiz hale getirildi!

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında hedefler tam isabetle vuruldu, örgütün bölgedeki varlığı ağır darbe aldı."

Pençe Kartal-2 Harekatı devam ediyor: 33 terörist etkisiz hale getirildi!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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