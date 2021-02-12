Pençe Kartal-2 Harekatı devam ediyor: 33 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak Gara'da Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosundan 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yetkililerin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlere yönelik 10 Şubat'ta başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.

Teröristlere ait mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 50'den fazla hedef hava harekatı ile imha edildi.

Harekat kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosundan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında hedefler tam isabetle vuruldu, örgütün bölgedeki varlığı ağır darbe aldı."