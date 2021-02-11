Pençe Kartal-2 Harekatı'ndan bir acı haber daha: Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitterhesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı’nda 10 Şubat’ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Yüzbaşı Ertuğ Güler'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, acı haber, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı’nda 10 Şubat’ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleriyle kamuoyu ile paylaşıldı.