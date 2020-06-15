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  3. Pençe Kartal operasyonu başlatıldı!

Pençe Kartal operasyonu başlatıldı!

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklar Kuzey Irak'a hava harekatı başlatıldı. Irak'ın Kuzey'inde bulunan bölgeye ilk defa bu kadar geniş bir operasyon düzenlendi.

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15 Haziran 2020 Pazartesi 10:21

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