Pençe Kartal operasyonu başlatıldı!
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklar Kuzey Irak'a hava harekatı başlatıldı. Irak'ın Kuzey'inde bulunan bölgeye ilk defa bu kadar geniş bir operasyon düzenlendi.
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15 Haziran 2020 Pazartesi 10:21
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