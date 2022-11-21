Pençe Kılıç Hava Harekatı, Selahattin Demirtaş'ı rahatsız etti! Operasyonun durması için çağrı yaptı

Milli Savunma Bakanlığının Suriye ve Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik düzenlediği PENÇE-KILIÇ Hava Harekâtı ile terör örgütünün barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kamplarından oluşan 89 hedefi imha edildi. Terör örgütünü sözde yöneticilerinin de aralarında olduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Operasyon, HDP'li isimlerin yanı sıra ve terör örgütü destekçilerini derinden sarstı. Bu kişilerden biri olan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından operasyona karşı çıkan ifadeler kullandı. Demirtaş, Kürtlere yönelik operasyonlar olacağını ifade ederek skandal sözler sarf etti.

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OPERASYONLARIN DURMASINI İSTEDİ

Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İstiklal’de kirli bir organizasyonla bomba patlatacak, masum insanları katledecekler.

Bu vahşi terör saldırısının altındaki gerçekleri sorgulayanları susturmak için, onları terör yandaşı ilan edecekler.

İstiklal’de katledilen kardeşlerimiz üzerinden doğan acıyı ve öfkeyi istismar ederek Kürtlerin başına bomba yağdıracaklar.

Bu kirli senaryoya “vatan savunması” deyip milli duyguları kabartarak oy devşirmeye çalışacaklar, şaşkın muhalefeti de peşlerine takacaklar.

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Savaşı desteklemeyenleri vatan haini ilan edecekler.

Elinizi vicdanınıza koyun ve Allah rızası için doğruyu söyleyin, hakikat bu değil mi?

Bu basit ve hazin denklemi çözmek çok mu zor?

“Türk’ü Kürt’e, Kürt’ü Türk’e kurban etmeyeceğiz, kirli savaş politikalarına teslim olmayacağız, el ele verip büyük bir barış, kardeşlik, huzur, refah toplumu olacağız, YAŞASIN BARIŞ” demek çok mu zor?

Bakın bunca haksızlığa ve zulme rağmen biz söylüyoruz; korkmayın, siz de söyleyin: SAVAŞA HAYIR!

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