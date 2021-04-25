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Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinden acı haber!

Son dakika haberi.. Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından daha önceden döşenen EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu.

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinden acı haber!

Son dakika haberi.. Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından daha önceden döşenen EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Şimşek harekâtı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tahliye edildiği Şht. Tümg. Aydoğan Aydın hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinden acı haber!

AYGÜN ÇAKAR KİMDİR?

Samsunlu Uzman Çavuş Aygün Çakar  Kuzey Irak'ta şehit olmuştur.

Aygün Çakar ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Aygün Çakar kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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