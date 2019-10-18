Pence'in o ifadesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Güvenli Bölge" vurgusu

Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pence başkanlığında gerçekleştirilen heyetler arası toplantı sonrası Barış Pınarı Harekatı'na ara verilerek 120 saat içerisinde YPG/PKK terör örgütünün bölgeden çekilmesi kararlaştırıldı.

Pence, toplantının ardından yaptığı açıklamada YPG/PKK ile bağlantı içinde olduklarını ve onların bölgeden çıkacaklarına dair kendilerine güvence verdiğini vurgulayarak "Bu anlaşma, Suriye'deki Kürtlerin ve Türkiye'nin çıkarına olacaktır. Bu bölgede uzun vadeli bir tampon bölge oluşturulacak ve barış ve istikrarın sağlanması mümkün olacaktır." dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: "BU BİR ATEŞKES DEĞİLDİR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır." açıklamasında bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, konuşmasında ısrarla ateşkes ve tampon bölge (buffer zone) ifadeleri üzerinde durdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PAYLAŞIMINDA GÜVENLİ BÖLGE'Yİ BÜYÜK HARFLERLE YAZDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "GÜVENLİ BÖLGE" ifadelerini büyük harflerle yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında "Başta Suriye’nin kuzeyinde tesis edeceğimiz GÜVENLİ BÖLGE çalışmaları olmak üzere, bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.