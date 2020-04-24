Pencerede İstiklal Marşı söylerken maganda kurşunuyla yaralandı (2) 

KURŞUN OMZUNDAN ÇIKARILDI

Darıca'da, evinin penceresinde İstiklal Marşı'nı söylediği sırada maganda kurşunuyla vurulan Havva Gülmez taburcu oldu. Sağ omzundaki kurşun çıkarıldıktan sonra evine gönderilen Gülmez'in eşi Ethem Gülmez, "İstiklal Marşı'nı okumak için eşim pencereye, ben balkona çıktım. Bir süre sonra silah sesleri duyuldu. Hemen ardından eşim, "vuruldum" diye bağırdı. Yanına koştuğumda omzunu tutuyordu. 112 Acil'i aradım, sağlık görevlileri geldi ve hastaneye götürdük. Ameliyatla kurşun çıkarıldı ve taburcu oldu" dedi.

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Kaynak: DHA