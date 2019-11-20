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  3. Pencereden bakarken bahçeye düşen adam hayatını kaybetti

Pencereden bakarken bahçeye düşen adam hayatını kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki katlı evinin penceresinden dengesini kaybederek bahçeye düşen yaşlı adama hayatını kaybetti.

Pencereden bakarken bahçeye düşen adam hayatını kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki katlı evinin penceresinden dengesini kaybederek bahçeye düşen yaşlı adama hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde iki katlı binanın birinci katında bulunan evinin penceresinden bakan Yahya Oruç (66) bir an dengesini kaybederek bahçeye düştü. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yahya Oruç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Pencereden bakarken bahçeye düşen adam hayatını kaybetti

Pencereden bakarken bahçeye düşen adam hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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