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  3. Pencereden beton zemine düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Pencereden beton zemine düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da birinci kattaki evinin penceresinden beton zemine düşen 79 yaşındaki Güler Teke kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Pencereden beton zemine düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında oturan Güler Teke (79), henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden beton zemine düşerek yaralandı.

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Teke, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaşlı kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Pencereden beton zemine düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Pencereden beton zemine düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

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