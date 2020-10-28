Pencereden dışarıyı seyrettiği sırada canından oldu!
Ankara’nın Keçiören'de Murat Özçelik isimli kişi, pencereden dışarıya baktığı sırada kimliği belli olmayan 2 kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Ardından olay yerinden kaçan kişiler polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınırken yaralanan Özçelik ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Babil 18. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan'ın Deniz'i alma planı ne?
Düğünde patlatılan havai fişek genç kadının hayatını kararttı!
Mehmet Akif Alakurt'tan skandal görüntüler! Alkol alıp araba kullandı
Yasak Elma 83. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız'ı şok eden Şahika sürprizi!
28 Ekim 2020 Çarşamba 09:04
Benzer Videolar