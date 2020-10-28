  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Pencereden dışarıyı seyrettiği sırada canından oldu!

Pencereden dışarıyı seyrettiği sırada canından oldu!

Ankara’nın Keçiören'de Murat Özçelik isimli kişi, pencereden dışarıya baktığı sırada kimliği belli olmayan 2 kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Ardından olay yerinden kaçan kişiler polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınırken yaralanan Özçelik ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Babil 18. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan'ın Deniz'i alma planı ne?Babil 18. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan'ın Deniz'i alma planı ne?

Düğünde patlatılan havai fişek genç kadının hayatını kararttı!Düğünde patlatılan havai fişek genç kadının hayatını kararttı!

Mehmet Akif Alakurt'tan skandal görüntüler! Alkol alıp araba kullandıMehmet Akif Alakurt'tan skandal görüntüler! Alkol alıp araba kullandı

Yasak Elma 83. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız'ı şok eden Şahika sürprizi!Yasak Elma 83. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız'ı şok eden Şahika sürprizi!

 

28 Ekim 2020 Çarşamba 09:04
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Mecliste skandal olay! Milletvekili konuşması sırasında kolunu kesti
Mecliste skandal olay! Milletvekili konuşması sırasında kolunu kesti
28 - 29 - 30 Ekim hava durumu 2020 Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor!
28 - 29 - 30 Ekim hava durumu 2020 Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor!
Pencereden dışarıyı seyrettiği sırada canından oldu!
Pencereden dışarıyı seyrettiği sırada canından oldu!
Ankara'da doğalgaz patladı! Şiddeti evin duvarlarını yıktı
Ankara'da doğalgaz patladı! Şiddeti evin duvarlarını yıktı
Düğünde patlatılan havai fişek genç kadının hayatını kararttı!
Düğünde patlatılan havai fişek genç kadının hayatını kararttı!
Garanti Bankası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı klibi büyük ses getirdi!
Garanti Bankası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı klibi büyük ses getirdi!
Pakistan'da ders sırasında patlama! 7 ölü, 100 yaralı
Pakistan'da ders sırasında patlama! 7 ölü, 100 yaralı
Pasaport uzatma parası canından ediyordu! Kalçasından ve boynundan bıçaklandı
Pasaport uzatma parası canından ediyordu! Kalçasından ve boynundan bıçaklandı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken metrelerce havaya uçtu!
Yolun karşısına geçmeye çalışırken metrelerce havaya uçtu!
Otların arasında uyuyayım derken az daha canından oluyordu!
Otların arasında uyuyayım derken az daha canından oluyordu!