Pencereden dışarıyı seyrettiği sırada canından oldu!

Ankara’nın Keçiören'de Murat Özçelik isimli kişi, pencereden dışarıya baktığı sırada kimliği belli olmayan 2 kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Ardından olay yerinden kaçan kişiler polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınırken yaralanan Özçelik ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.