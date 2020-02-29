Pencereden içeri girdiler ölüsünü buldular

Gaziantep'te 4 çocuk annesi bir kadın sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü. Çocukları evde olmaması nedeniyle zehirlenmekten kurtulan kadının cansız bedenini ise sabah kahvaltısına çağırmak için gelen yakınları buldu.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in İstiklal Mahallesi 86 Nolu sokakta babasına ait evin bodrum katındaki tek gözlü odada yaşayan 34 yaşındaki Leyla Keleş, dün akşam annesiyle birlikte akşam yemeğini yedikten sonra kaldığı odasına indi. Evine tek başına inen kadın, sobaya kömür atarak uyudu. Bir daha uyanamayan kadını üst katta bulunan annesi ve yakınları kahvaltıya davet etmek amacıyla kapısını çaldı. Kapının açılmaması ve içeriden ses gelmemesi üzerine pencereden içeriye giren yakınları, kadının yatağında hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Leyla Keleş, ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keleş'in hastanede yapılan müdahalede öldüğü belirlendi.

Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan kadının cenazesi, yapılacak otopsinin ardından defin edilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Çocukların evde olmaması faciayı önledi

Talihsiz kadının dayısı Mehmet Yıldırım, hayatını kaybeden yeğenin evli ve 4 çocuk sahibi olduğunu, kocasının ise bir süre önce cezaevine girdiğini kaydetti.Dayı Mehmet yıldırım, hayatını kaybeden Leyla Keleş'in 4 çocuğundan 3'nün yatılı Kur'an-ı Kerim kursunda olması nedeniyle olay günü evde olmadığını, yanında bulunan en küçük çocuğunun ise o gece ananesi ile kalmak istemesi nedeniyle zehirlenmekten kurtulduğunu kaydetti.

Yaşanan olayı da anlatan Mehmet Yıldırım, "Sabah kahvaltıya gelmeyince ağabeyi şüpheleniyor. Kahvaltıya çağırmak için kapısına iniyorlar. Kapıya cevap vermeyince hemen pencereden içeri giriyorlar, baktıklarında hareketsiz bir şekilde yatıyormuş. Hemen ambulansı çağırıyorlar. Hastaneye götürdürler, orada da doktorlar kalbinin çalışmadığını, çok uğraşmalarına rağmen geri döndüremediklerini söylediler. Bu kadın zaten fakirdi, 4 çocuğuna bakıyordu. Çocuklarının biri Kur'an-ı Kerim kursunda yatılı okuyordu. Kocası kaçtı gitti, hapse girdi. Küçük çocuk da o gece ninesinde kaldığından dolayı zehirlenmekten kurtulmuş" diye konuştu.

Leyla Keleş'in cenazesi, otopsinin tamamlanmasının ardından Asri mezarlıkta defin edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA