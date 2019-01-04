Pendik açıklarındaki yük gemisinden  alevler yükseldi

Pendik açıklarında bir yük gemisi alev alev yandı. Sabahın ilk ışıklarıyla alevlerin yükseldiği görülen gemiye söndürme çalışmaları ile müdahale edilirken, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Gemide başlayan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangını söndürme çalışmalar devam ediyor.

DHA