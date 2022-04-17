Pendik AK Parti İftarına rekor düzeyde katılım sağlandı! 15 bini aşkın parti üyesi ve vatandaşlar sofrada yerini aldı

Pandemi nedeniyle 2 yıldır ertelenen iftarın bu yıl yeniden yapılması ilgiyle karşılandı.

15 binden fazla kişinin katıldığı iftar programı, Türkiye'deki en büyük katılımlı iftar olarak kayıtlara geçti. İftar alanında İlk olarak 11 bin 500 kişilik oturma alanı vardı, bu alan dolunca 1.500 ek sandalye daha getirtildi. Bazı vatandaşlar çimenliklerde bazı vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri sandalyelerle bu büyük iftar buluşmasına katılım gösterdi.

REKOR DÜZEYDE KATILIM SAĞLANDI

AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin ve yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları yöneticileri davetlileri alanın girişinde birlikte karşıladılar. AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Eyüp Özsoy, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Meclis üyeleri, medya mensupları, muhtarlar, iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim iftarda yerlerini aldı.

AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin yaptığı konuşmada hedeflerinin 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 2024 yerel seçimler olduğunu vurguladı ve davetlilere geldikleri için teşekkürlerini sundu.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'de konuşmasında, " Bayramdan sonra bizi zor ve yoğun bir süreç bekliyor, önce 2023, sonra 2024 seçimleri var. Allah'ın izniyle hepsine hazırız ve zaferle çıkacağız. Sizlerin destekleriyle Rab'bimizin takdiriyle AK Partimiz yeni zaferlere imza atacak. Hepinizin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum." dedi.

Ardından AK Parti İstanbul Milletvekilleri Eyüp Özsoy ve Erol Kaya'da birer konuşma yaparak davetlileri selamladılar.