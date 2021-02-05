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  3. Pendik Başkanı Ahmet Cin, Yayalar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu!

Pendik Başkanı Ahmet Cin, Yayalar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu!

Kemiklidere 10. Yan Kol Dere Yolu ile yol açma ve genişletme çalışmalarının sürdüğü Yayalar Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Pendik Başkanı Ahmet Cin, çalışmaları yerinde denetledi.

Pendik Başkanı Ahmet Cin, Yayalar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu!

İlçe genelinde trafik sorunlarını en aza indirmek için Yayalar Mahallesi'nde çalışmalar devam ederken Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Cin, gerçekleşen yol açma çalışmalarını yerinde inceledi.

İlk olarak Kemiklidere 10. Yan Kol Dere Yolu çalışmasında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Cin, arazide çalışan ekiplerden ayrıntılı bilgi aldı. Daha sonra Pendik'te birçok bölgede olduğu gibi Yayalar Mahallesi'nde de süren yol açma çalışmalarını inceleyen Başkan Ahmet Cin, Pendik'te gelecekte  daha da artacak trafik yükünü yeni açılacak yollara dağıtarak daha konforlu bir ulaşım sağlamak için büyük gayret sarf ettiklerini belirtti.

Pendik Başkanı Ahmet Cin, Yayalar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu!

EKİPLER ŞU ANDA YAYALAR 2. ETAP İLE GÜLLÜBAĞLAR 3. ETAPTA ÇALIŞIYOR

Tamamlandığında Velibaba Mahallesi'nden Ahmet Yesevi Mahallesi’ne kesintisiz ulaşım sağlayacak olan 10. Yan Kol'un şu ana kadar Velibaba 1 ve Ahmet Yesevi 9. Etabı tamamlandı. Ekipler şuanda Yayalar 2. Etap ile Güllübağlar 3. Etapta çalışıyor. 2. etapta İSKİ ekiplerinin çalışmasının ardından derenin her iki yanına çift şeritli yol yapılacak. Ekipler 3. etapta ise yol açma, toprak işleri, kaldırım imalatı ile taş duvar yapımı çalışması gerçekleştiriyor.

Pendik Başkanı Ahmet Cin, Yayalar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu!

İKİ AYRI BÖLGEDE YOL AÇMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Belediye Başkanı Ahmet Cin'in incelemelerde bulunduğu Yayalar Mahallesi'nde ise iki ayrı bölgede yol açma çalışması sürdürülüyor. İlki Saygı Sokak’ı Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi’ne bağlayacak yol açma çalışması. İkincisi ise Nezaket Sokak ile Sazlık Sokak'ın birleştirilmesi çalışması. Bu iki sokak birleştirilerek 15 metre genişliğinde yaklaşık 1 km uzunluğunda yeni bir cadde oluşturuluyor. Bu caddeyle Ankara Caddesi, Yayalar ve Barbaros Hayrettin Paşa Caddelerine bağlanmış olacak.

Pendik Başkanı Ahmet Cin, Yayalar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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