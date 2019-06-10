Pendik Bayramlaştı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal ve Belediye Başkanı Ahmet Cin, protokol üyeleri, muhtarlar, STK başkanları ve vatandaşlarla bayramlaştılar.

Ahmet Cin burada yaptığı konuşmada tüm İslam Alami'nin Ramazan Bayramını tebrik ettik, Cin, "Bugün burada rahatça ve huzur içerisinde bayramlaşıyorsak bunu Şehitlerimize borçluyuz. Hepsine Yüce Allah'tan rahmet diliyorum, Tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum" dedi.