Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Atakan Yüce babasını kaybetti!
Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Atakan Yüce'nin babası Hacı Nevzat Yüce vefat etti.
Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Atakan Yüce acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Yüce, paylaşımında; "Kıymetli dostlarımız Hacı babamız Nevzat Yüce Hakka yürüdü. Cenazemiz ikindi namazına müteakip Ahmet Yesevi Mevlana Camii' nde kılınıp Aydıntepe Mezarlığına defnolunacaktır. Tüm eş dost akrabalara duyurulur." dedi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Nevzat Yüce 8 Kasım Pazartesi günü kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.