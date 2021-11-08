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  3. Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Atakan Yüce babasını kaybetti!

Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Atakan Yüce babasını kaybetti!

Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Atakan Yüce'nin babası Hacı Nevzat Yüce vefat etti. 

Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Atakan Yüce babasını kaybetti!

Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Atakan Yüce acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yüce, paylaşımında; "Kıymetli dostlarımız Hacı babamız Nevzat Yüce Hakka yürüdü. Cenazemiz ikindi namazına müteakip Ahmet Yesevi Mevlana Camii' nde kılınıp Aydıntepe Mezarlığına defnolunacaktır. Tüm eş dost akrabalara duyurulur." dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Nevzat Yüce 8 Kasım Pazartesi günü  kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. 

Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Atakan Yüce babasını kaybetti!

 

 

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