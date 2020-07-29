Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, başarılı olan öğrencileri tebrik etti!

15 yaşında hafızlık eğitimini tamamlayan Yakup Kasım Kaan ve LGS’de 500 tam puan alan Pendikli Miray Topaloğlu ve Taha Ağman Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in makamına konuk oldu. Başkan Cin, öğrencileri tebrik ederek hediyelerini sundu.

Pendikli Miray Topaloğlu ve Taha Ağman Liselere Geçiş Sınavı’ndan(LGS) 500 tam puan aldı. 15 yaşında hafızlık eğitimini tamamlayan Yakup Kasım Kaan ise ilk 1500’e girdi. Başarılı öğrencileri makamında ağırlayan Belediye Başkanı Ahmet Cin öğrenciler ve aileleriyle sohbet ederek başarılarından dolayı tebrik etti. Başkan Ahmet Cin Pendik’teki eğitimin niteliğine değinerek “Zor bir süreci başarıyla atlattılar. Hocalarımızı da ailerimizi de tebrik ediyorum. Pendik’te eğitimin kalitesi artıyor. Bunu artık somut bir şekilde görebiliyoruz” dedi ve öğrencilere hediye takdim etti.

BAŞARISININ SIRRI PROGRAMLI VE DİSİPLİNLİ ÇALIŞMAK

Başarılı öğrencilerden Taha Ağman ders çalıştığı dönemde kitap okumayı asla bırakmadığını belirterek “Hem ders çalıştım hem de roman okudum. Günde en az yarım saat kitap okurum” dedi. Pendik Erenköy proje Kuran Kursu’nda hafızlık eğitimini tamamlayan 15 yaşındaki Yakup Kasım Kaan ise başarısının sırrını programlı ve disiplinli çalışmaya bağlarken Miray Topaloğlu ise çok fazla sıkmadan kendine vakit ayırarak ders çalıştığını söyledi.

BU SENE LGS’YE YAKLAŞIK 1.5 MİLYON KİŞİ GİRDİ

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) iyi bir lisede eğitim almak isteyen tüm 8. sınıf öğrencileri için her yıl düzenleniyor. Bu yıl sonuçları 16 Temmuz’da açıklanan sınava 1 milyon 472 bin 088 kişi girdi.