Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin bu kez kendi kızı Hatice’nin nikahını kıydı Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in kızı Hatice, Musa Serdar çifti düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi. Başkan Ahmet Cin, kızının nikahını kendisi kıydı.

9 Ekim Cumartesi günü saat 19:30’da Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen tören öncesi Başkan Ahmet Cin ve Akçil ailesi misafirleri kapıda karşıladı. Nikah merasimine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Tıklım tıklım dolan nikah salonunda çiftinin nikah şahitliğini protokol üyeleri gerçekleştirdi. Nikah akdinin gerçekleşmesinin ardından Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin konuşma gerçekleştirerek davetlilere teşekkür etti. Diğer misafirlerde yeni evli çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.