Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin eşi Mehtap Cin ile Gençlik Kampı’nda

Geçtiğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hava muhalefetiyle ertelenen kamp etkinliği Gençlik Kampı’nda gerçekleştirildi.

Başvuran kadınlar kamp alanına giderek yeşilliğin içinde vakit geçirdi.Etkinliğe Başkan Ahmet Cin ve eşi Mehtap Cin de katılarak Pendikli kadınlarla sohbet etti.

Başkan Ahmet Cin “Arkadaşlarla istişare ettik,bu yıl kadınlar yılı olsun dedik.Sizler yuvayı kuran dişi kuş gibisiniz,bir ömürlük çok hayırlı bir iş yapıyorsunuz.Allah hepinizden razı olsun.Ayrıca söylemek isterim ki Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailele yardımlarımız oluyor.Sizler de çevrenizdeki ihtiyaç sahiplerini lütfen bizlere bildirin” ifadelerinde bulunarak kadınların gününü tekrardan kutladı.Ardından katılımcıların çocuklarına hediye suluk verildi.

DOĞA İLE İÇ İÇE BİR GÜN

Katılımcılar gün boyu çeşitli etkinliklere katıldı.Doğanın içerisinde temiz havada yapılan yürüyüşün ardından kum voleybolu ve basketbol oynandı.Kadınlar alandaki eğitmenler eşliğinde ok attı,bocce,masa tenisi ve satranç oynadı.Gün boyu keyif çayları içildikten sonra kamp ateşi etrafında şarkılar söylendi.