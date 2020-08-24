Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, muhtarlarla yatırım hedeflerini değerlendirdi!

Yaptığı konuşmada Pendik’e 2020 yılı için 200 milyon TL’lik yatırım hedeflediklerini belirten Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya’nın düzenlediği programda muhtarlarla buluştu.

Geçtiğimiz ay göreve başlayan Kaymakam Dr. Hülya Kaya’ya tekrar hayırlı olsun dileklerini sunan Başkan Ahmet Cin: “Pendik’te tüm kurumların birbirleriyle uyumlu çalışma geleneği var. Aynı zamanda tecrübeli muhtarlarımız var. İnşallah, hep birlikte bundan sonra daha iyi şeyler yapacağız.” dedi. Kaymakam Dr. Hülya Kaya da muhtarlara teşekkür ederek pandemi sürecinde kendilerinden daha fazla destek beklediklerini söyledi.

''2020 SENESİ İÇİN 200 MİLYON TL'LİK YATIRIMIMIZ VAR''

Bir soru üzerine Pendik Belediyesi yatırımlarına değinen Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Son dönemlerde bütün ağırlığımızı pandemiyle mücadeleye verdiğimizi söyleyebilirim; ama tabiki yapmamız gereken belediyecilik faaliyetlerini de yapıyoruz. Şu anda 2020 senesi için 200 milyon TL’lik yatırımımız var. Pandemi süreci olmasına rağmen yatırımlarda yüzde 50’ye yaklaşmış durumdayız.” dedi. Konuşmasında ayrıntı da veren Başkan Ahmet Cin, 3 spor kompleksinin bittiğini, ikisinin ise devam ettiğini ifade ederek “Yayalar, Güllübağlar ve Kavakpınar Spor Kompleksleri bitti. Sanayi Mahallesi ve Kaynarca Mahallesi’ndekiler devam ediyor. Başta Kemal Tahir Kütüphanesi olmak üzere kütüphanelerimizde revize yaptık. Bunların dışında asfalt, park çalışmaları, ilaçlama olsun faaliyetlerimiz devam ediyor. 9 ekip kurduk ve bu ekipleri 4 bin sokak ve caddenin tüm eksikliklerini tespit edip giderilmesine yönelik çalışma yapıyor.” şeklinde konuştu.