Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den çok konuşulacak açıklamalar!

Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Cin, Yerel Basın Toplantısı kapsamında bilgilendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelerek yapılan yatırımlar, koronavirüs salgını süreci ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya çok sayıda basın mensubunun yanı sıra gazetemizi ve internet sitemizi temsilen imtiyaz sahibimiz İbrahim Şahin de katılım sağladı.

Toplantıya katılan basın mensuplarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Cin pandemi sürecine değinerek," Olağanüstü bir süreçten geçtiğimizi kabul etmemiz gerek. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Pandemi süreciyle ilgili çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz. Kaymakamlık, ilçe sağlık müdürlüğüne personel ve araç tahsisimizi yaptık. Filyasyon ekibinin denetlerinin yapılması, pozitif vakaların takiplerinin yapılması her ne kadar kaymakamlık bünyesinde gerçekleşiyor olsa da tüm ekipmanını personelini bizim verdiğimizi, oraya ciddi katkı sağladığımızı söylemek istiyorum." dedi.

"VAKALARIN ARTIŞ GÖSTERDİĞİNE ŞAHİT OLUYORUZ"

Başkan Cin, koronavirüs salgındaki vaka artışına ilişkin olarak, "Tüm İstanbul'da olduğu gibi Pendik'te de vakaların artış gösterdiğine şahit oluyoruz. İnşallah bunları da hayırlı şekilde atlatırız." diye konuştu.

"YATIRIMLARIMIZDA HIZ KESMİYORUZ"

Başkan Cin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun yanında biz 2 yıla yaklaşan süreçte vatandaşın hizmetini yapmak durumundayız. Söz verdiğimiz yatırımları gerçekleştirmek durumundayız. Bu konuda iyi gittiğimizi söyleyebilirim. Gelirlerimizde ciddi azalma olmasına rağmen ve bu gelirlerimizin ciddi bir kısmını pandemi mücadelesine aktarmış olmamıza rağmen yatırımlarımızda hız kesmiyoruz. 2019 itibariyle 200 milyon TL yatırım yapmış durumundayız. Kendi öz sermayemizle yapmış olduğumuz yatırımlarımız. 2020 yılında 217 milyon civarında bir yatırım bütçemiz vardı. Bu bütçemizin de yüzde 90'ını aşan oranda yatırım gerçekleşmesini bekliyoruz"

PANDEMİ NEDENİYLE AÇILIŞLAR ERTELENDİ

"Biten yatırımların açılışını pandemi süreciyle yapamıyoruz." diyen Cin Pendik'te millet bahçesi yapıldığını hatırlatarak ," İkinci etabının ihalesi yapılma aşamasına geldi. Bu da bittikten sonra Millet Bahçesinin açılışı yapılacaktır. Cumhurbaşkanımız açılışını yapacaktır. Cumhurbaşkanımızın buraya gelerek açılışları toplu yapmasını istedik. Pandemi süreci olunca bu da mecburen gecikme durumunda kalıyor. Onun için yapmış olduğumuz yatırımların açılışını henüz yapmadık. " ifadelerini kullandı.

Devam eden yatırımların olduğunu ifade eden bu kapsamda bilgiler verdi.

YENİŞEHİR'E SEMT PAZARI MÜJDESİ

Semt pazarlarının sokaklara kurulmasına sıcak bakmadıklarını belirten Ahmet Cin," Bu açıdan da baktığımızda Yenişehir'deki semt pazarını bir örnek proje olarak hazırladık. Bu projede üstü kapalı bir pazar haline getirdik. Esnaflarımızdan müracaatımızı aldık. Noter huzurunda çekilişleri yapıldı. Şu anda kimin olacağı belli. " dedi.

Başkan Cin, pazar alanın otopark olarak kullanılacağını da ifade etti. Pazar alanında haftanın bir günü de köyden gelen vatandaşların ürettikleri ürünleri orada satacaklarının müjdesini verdi.

HAYVANSEVERLERE MÜJDE

Yenişehir'de Eşeli Patiler Köpek Eğitim Parkını devreye aldıklarını kaydeden Başkan Cin," 4,5 dönüm üzerine bir alanı 15 gün içinde toparladık. Orada hayvanseverler, hayvanlarını getirmek suretiyle orada eğitimlerini veriyorlar. Vermedikleri zaman gönüllüler var. Onların da eğitimlerini kendileri verme durumları olacak. Bundan sonraki süreçte çok talep olursa eğitici verme çalışması da yapabiliriz. " şeklinde konuştu.

Başkan Cin, Gençlik kampının sayısını artırdıklarını ifade etti.

BELEDİYE BİNASI

Belediye binası çalışmalarına ilişkin bilgi veren Cin," Şu an mülkiyetle ilgili sorunlar bitmiş vaziyette. Mimari projeyle ilgili şu an çalışıyoruz, bazı düzeltmeler yaptık. Mimari projesi bittikten sonra güzel bir proje olacak. " dedi.