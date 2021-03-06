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  3. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den "Love Erdoğan" paylaşımı!

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den "Love Erdoğan" paylaşımı!

FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'nda "Stop Erdoğan" ilanının ardından Pendik Belediyesi, Başkan Ahmet Cin’in talimatıyla ilçedeki tüm LED ekranlarda "Love Erdoğan" yansıttı. Ahmet Cin'in ise sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den "Love Erdoğan" paylaşımı!

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Türkiye'den tepkiler sürerken yaşanan duruma bir tepki de Pendik Belediyesi'nden geldi. İlçedeki tüm LED ekranlarda "Love Erdoğan" görselinin verilmesini isteyen Başkan Ahmet Cin'in twitter hesabından yaptığı bu paylaşım ise vatandaşlar tarafından çokça beğenildi.

Pendik Belediyesi, ilçedeki tüm LED ekranlarda "Love Erdoğan" yansıtarak New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına tepkisini dile getirdi. Ülke genelinde çeşitli yerlerden tepki alan New York'taki görselle ilgili Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den Love Erdoğan paylaşımı

''İNSAN SEVMEYE BAŞLADI MI YAŞAMAYA BAŞLAR''

Ahmet Cin sosyal medya hesabı twitter üzerinden ''İnsan sevmeye başladı mı yaşamaya başlar. Biz aynı istikamete, aynı aşkla yürüyenleriz. Umudunu sevgiyle besleyen milyonlarız.'' yazılı bir paylaşımda bulundu. #WeLoveErdogan etiketiyle yapılan bu paylaşıma ise vatandaşlardan çokça beğeni ve yorum geldi.

 

 

 

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den Love Erdoğan paylaşımıPendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den Love Erdoğan paylaşımı

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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