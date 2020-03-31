Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından ulusa seslendi. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlatan Erdoğan, ''Biz bize yeteriz Türkiyem” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın ardından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdiğini açıkladı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu millet tarih boyunca çok büyük badireler, sıkıntılar atlattı. Bugünleri de omuz omuza hep beraber atlatacağız inşallah. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın biz bize yeteriz diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 aylık maaşımla destek oluyorum." ifadelerini kullandı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in Paylaşımı: