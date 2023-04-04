Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den Süleyman Tarık Balyalı'ya sert cevap! Yalanı bu kadar doğru ...

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, her Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda sahur programında basın mensuplarıyla Hayal Tepe sosyal tesislerinde bir araya geldi. Belediyenin basın müşavirlerinin de katıldığı toplantıda gündeme dair açıklamalarda da bulunan Ahmet Cin, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerden ve deprem bölgesindeki çalışmalara ilçedeki yatırımlara kadar pek çok konuda merak edilenlere açıklık getirdi.

"PENDİK'TE 11 BİN DEPREMZEDEYE KAPILARIMIZI AÇTIK"

Sözlerine bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle buruk bir ramazan ayı idrak ettiklerini söyleyerek başlayan Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Şuanda 3 bin 300 aileyi yani yaklaşık olarak 11 bin depremzedeyi Pendik’te misafir ediyoruz. Burada kaymakamlığımızın da koordinesiyle birçoğunu evlere yerleştirdik. Belediye ekiplerimizde depremzede kardeşlerimizin maddi manevi tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

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“KALICI KONUTLAR YAPILANA KADAR ANTAKYA’DAYIZ”

Hatay’ın Antakya ilçe belediyesiyle kardeş belediye bağı kurduklarını ifade ederek konuşmasını sürdüren Ahmet Cin, Bölgede tamamen yaralar sarılıncaya kadar ve bölgede kalıcı konutlar yapılıncaya kadar Antakya’da kalacağız. Yaklaşık 15 km’lik bir alanda temizliğinden barınma ihtiyacına giyinme ihtiyacına, yemeye içmesi de dahil her şeyinden sorumluyuz” dedi.

“DEPREM SONRASI TALEP PATLAMASI YAŞADIK”

Kahramanmaraşlı depremler sonrası belediye olarak adeta bir talep patlaması yaşadıklarını açıklayan Ahmet Cin, gelen birçok soruya yanıt verdiklerini ifade etti. İlçenin riskli konut envanteriyle ilgili olarak da ilçedeki 373 bin bağımsız bölüm olduğunu bunun yarısının yüzde 50’sinin 2000 öncesi riskli bina olduğunu ifade etti.

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Belediye olarak çok fazla yapacak bir şeylerinin olmadığını ifade eden Ahmet Cin, "Biz ancak altyapısını oluşturma çalışmasını yapabiliriz. İmar ve plan çalışmalarını yapabiliriz. Şuan Pendik’te planları yapılmamış bölge yok. Dolayısıyla vatandaşın bir müteahhit bulup binasını yenilemesi lazım. Devletin bu kadar binayı yenilemesi mümkün değil.”

“GÜZEL DESTEKLER VAR”

Vatandaşların binasını yenileme anlamında çok büyük desteklerin olduğunu aktaran Ahmet Cin, şuan da çok güzel imkanlar sağlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1 milyon 250 bin Türk Lirasına kadar her daireye çok düşük faizli kredi verme durumu var. Bir dairenin de 1 milyon civarı olduğu söyleniyor. Ayrıca bakanlık alınan kredinin faizinin yüzde 70’ni ödüyor. Bununla birlikte belediyemiz ruhsat harcı da almıyor. Üstüne bina riskli olursa minimum 3500 kira yardımı veriyor. Yani böyle Güzel destek imkanlar var” diye konuştu.

4 YILI TAMAMLADIK! PİYASAYA BİR KURUŞ BORCU OLMAYAN BİR BELEDİYEYİZ

Açıklamalarına belediyenin yatırımları ile ilgili devam eden Ahmet Cin, 31 Mart 2023 itibariyle 4 yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, 4 yılın sonunda genel bir değerlendirme yapmak gerekirse İstanbul’da en fazla yatırım yapan ilçe konumumuzu koruyoruz. Yine sosyal yardım konusunda en fazla sosyal yardım yapan ilk 3 belediyeden birisiyiz. Piyasaya tek kuruş borcu olmayan bir belediyeyiz. Böyle bir belediye başka ilçede yok. Böyle bir durumdayız hamdolsun.” dedi

YAPIMI TAMAMLANAN 169 TESİSİN AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANIMIZLA YAPACAĞIZ

Açıklamalarında ilçede birçok irili ufaklı yatırımların toparladıklarını ifade eden Ahmet Cin, Sayın cumhurbaşkanımızın da katılımıyla toplu açılışla ilgili bir talebimiz vardı o talebimizde bu hafta karşılık buldu. İnşallah bu Pazar günü Cumhurbaşkanımız Pendik’e ağırlıyor olacağız. Resmi açılışı yapılmamış İrili ufaklı 169 tane tesisimiz açılışını gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

“YALANI BU KADAR DOĞRU ANLATAN BAŞKA BİRİ GÖRMEDİM”

Toplantının soru cevap kısmında söz alan gazetemizin editörü Yusuf Saray, geçtiğimiz haftalarda Tarık Balyalı’nın haber merkezimize yapmış olduğu ziyareti hatırlatarak Pendik KİPTAŞ konutlarının neden hak sahiplerine tespit edilmediğiyle yapmışı olduğu açıklamaları değerlendirmesini istedi.

Başkan Ahmet Cin yapılan açıklamaları sert tepki göstererek “Ben yalanı bu kadar doğru anlatan ben başka bir insan görmedim. Kiptaş konutlarıyla ilgi 432 daire ile ilgili altyapısını oluşturmayla ilgili Pendik Belediyesi ve İBB’yle ortak çalışma yapıldı. Bu ortak çalışma Pendik’te yeşil alanda kalan, eğitim alanında kalan ve yolda kalan gecekonducuların buraya verilmesiyle ilgili altyapı oluşturuldu. Hedef ortak alanlarda kalan gecekonducuların buraya yerleştirilmesiydi. Ancak tüm taleplerimiz havada kaldı. Hatta ve hatta İBB Meclisinde bu konuyla ilgili gecekonduculara tahsisiyle ilgili CHP’nin İYİ Parti’nin ve grubumuzun kabul oylarıyla hak sahiplerine teslim edilmesiyle ilgili meclisten de geçti. Ancak meclisten geçen karara bile uyulmayarak hiçbir gerekçe gösterilmeden teslim edilmedi” dedi.

“TAMAMEN YALAN”

Toplantıya damga vuran ikinci bir soruda yine İBB’nin Pendik’in yatırımları ile ilgili sorusu oldu.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’i siyasi davrandığını gerekçesiyle Pendik Belediyesi’nin İBB’ye iş birliği yapmayı ret eteğini ifade eden Balyalı’ya “Bu açıklaması da tamamen yalan. Biz resmi olarak yapmamız gereken projeleri başvuruda bulunduk. Onu bırakan kendi Büyükşehir belediye başkanlarının vaatte bulunduğu projeleri bile yapmaları için resmi yazı gönderdik. Buna bile tek bir cevap bile verilmedi.” diyerek tepki gösterdi.

“MİLLETİMİZ DOĞRU KARARI VERECEĞİNDEN ŞÜPHEM YOK”

14 Mayıstaki seçimler yüzyılın seçimi olacağını söyleyen Ahmet Cin, "Biz her seçimde önemli önemli olacak diyoruz ama bu seçim hakikaten cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yüzyılın seçimi olacak. Yani istikrar devam edecek mi, gelişimler devam edecek mi? sorularının Kararı verilecek. Burada kimin ne düşündüğü belli. Kim kimlerle beraber saf tutuğu da belli. Dolayısıyla hiç şüphem yok geçmişte olduğu gibi milletimiz yine doğru kararı verecektir” diye konuştu.

SON ANKET SONUÇLARINI AÇIKLADI

Pendik’te mutat olarak anket yaptıklarını açıklayan Ahmet Cin, Türkiye, İstanbul ve Pendik genelinde son seçim anket sonuçlarını da basın mensuplarıyla paylaştı. Ahmet Cin, 11 deprem bölgesi ili hariç Türkiye’de yapılan ankette cumhurbaşkanımızın oy oranı yüzde 53, İstanbul yüzde 50, Pendik’te ise 2018 seçimlerinde aldıkları yüzde 58 oy oranı çıktığını açıklayarak kendilerini hedefinin Pendik’te yüzde 60 oy oranı olduğunu söyledi.

Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantı basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.