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  3. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in acı günü: Kayınvalidesi Cemile Hanım vefat etti!

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in acı günü: Kayınvalidesi Cemile Hanım vefat etti!

İstanbul'un Pendik ilçesinde 31 Mart 2019 tarihinden beri Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Ahmet Cin'in kayınvelidesi Cemile Hanım vefat etti. Acı haberi, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin duyurdu.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in acı günü: Kayınvalidesi Cemile Hanım vefat etti!

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in kayınvalidesi Cemile Hanım'ın vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Başkan Cin'in kayınvalidesinin ölüm sebebi henüz öğrenilemezken cenaze işlemlerinin bugün (23 Mayıs Pazar) öğle namazına müteakiben Pendik Sahil Camii'nde kılınacağı öğrenildi.

ALİ ŞİRİN DUYURDU

Şirin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Pendik Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Cin bey’in kıymetli Kayınvalidesi Cemile Somun hanımefendi Hakkın Rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Cenab-ı Haktan Rahmet, Başkanımız başta olmak üzere ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

 

 

TAZİYE  MESAJLARI

Acı haberin ardından, siyasi isimler sosyal medyada, Belediye Başkanı Ahmet Cin'e taziye mesajlarını paylaştı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in acı günü: Kayınvalidesi Cemile Hanım vefdat etti!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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