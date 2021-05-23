Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in acı günü: Kayınvalidesi Cemile Hanım vefat etti!

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in kayınvalidesi Cemile Hanım'ın vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Başkan Cin'in kayınvalidesinin ölüm sebebi henüz öğrenilemezken cenaze işlemlerinin bugün (23 Mayıs Pazar) öğle namazına müteakiben Pendik Sahil Camii'nde kılınacağı öğrenildi.

ALİ ŞİRİN DUYURDU

Şirin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Pendik Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Cin bey’in kıymetli Kayınvalidesi Cemile Somun hanımefendi Hakkın Rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Cenab-ı Haktan Rahmet, Başkanımız başta olmak üzere ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

Pendik Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Cin bey’in kıymetli Kayınvalidesi Cemile Somun hanımefendi Hakkın Rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Cenab-ı Haktan Rahmet, Başkanımız başta olmak üzere ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. — ALİ ŞİRİN (@alisirinpendik) May 23, 2021

TAZİYE MESAJLARI

Acı haberin ardından, siyasi isimler sosyal medyada, Belediye Başkanı Ahmet Cin'e taziye mesajlarını paylaştı.