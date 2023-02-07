Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremden Hatay'da nasibini aldı. Kahramanmaraş'ta olduğu gibi Hatay'da yüzlerce bina yıkıldı. Türkiye'nin dört bir yanından arama kurtarma için ekipler görevlendirildi. Bu kapsamda Pendik Belediyesi Arama Kurtarma (PEAK) ekipleri Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerine başladı.

30 saat sonra kurtarıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonuyla Hatay’da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Pendik Belediyesi PEAK Ekipleri, enkazdan bir kişiyi sağ olarak kurtardı.

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Büyük Dalyan Mahallesi Merkez Sokak’taki yıkılmış bir binadan İsmail adında, 60’lı yaşlardaki bir kişiyi çıkardı. Hafif yaralı olduğu anlaşılan vatandaş ilk müdahale sonrası sedyeyle ambulansa taşındı.