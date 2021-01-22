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  3. Pendik Belediyesi Başkan Danışmanı Metin Tavukçu'nun acı günü!

Pendik Belediyesi Başkan Danışmanı Metin Tavukçu'nun acı günü!

30 yılı aşkın süredir Pendik Belediyesi'nde çalışmalar yürüten Başkan Danışmanı Metin Tavukçu'nun 83 yaşındaki babası Durali Tavukçu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi 23 Ocak 2021 Cumartesi günü cenaze namazının ardından Osmangazi Mezarlığı'nda defnedilecek.

Pendik Belediyesi Başkan Danışmanı Metin Tavukçu'nun acı günü!

Pendik Belediyesi'nde Başkan danışmanlığını yürüten Metin Tavukçu'nun babası Durali Tavukçuoğlu, 22 Ocak 2021 Cuma günü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Pendik Belediyesi Başkan Danışmanı Metin Tavukçu'nun 83 yaşındaki babası Durali Tavukçuoğlu, sabah saatlerinde kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. 23 Ocak 2021 Cumartesi günü öğle namazının ardından kılınacak olan cenaze namazından sonra merhumun naaşı, Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bölge Gündem ekibi olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

 

 

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