Pendik Belediyesi bayram trafiğini kolaylaştırmaya çalışıyor

Vatandaşların mağdur olmaması için Pendik Belediyesi Pendik Çarşı’daki atık su kanalı ve yağmur suyu hattı yenileme çalışmalarına ara verdi. Çalışmalar bayramdan sonra devam edecek.

Pendik Belediyesi ve İSKİ’nin Geziboyu Caddesi’nde sürdürdüğü atık su kanalı ve yağmur suyu hattı yenileme çalışmalarına bayram nedeniyle ara verildi. Geziboyu Caddesi’nin bayramda trafiğe açık kalması için belediye ekipleri caddedeki oyuk ve çukurları geçici olarak kapatmaya başladı. Çalışmalar, 5 günlük Kurban Bayramı tatili sonrasında kaldığı yerden devam edecek.

Geziboyu Caddesi’nde ne yapılıyor?

Pendik Belediyesi ve İSKİ, Geziboyu Caddesi’nde koordineli şekilde iki ayrı çalışma yapıyor. İSKİ, caddedeki sorunlu atık su kanallarını yeniliyor. Pendik Belediyesi ise yağmur suyu kanallarını yenileyerek sağanak yağışlara mümkün olduğu kadar dayanıklı hale getirmeye çalışıyor. Son aşamada Pendik Belediyesi üst yapı çalışmalarına geçerek asfalt serimi ve kaldırım yenileme işlemi gerçekleştirecek. Tüm çalışmalar okullar açılana kadar tamamlanacak.