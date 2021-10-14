Pendik Belediyesi Bilim Merkezlerinde bilim meraklıları icatları denedi

Pendik Belediyesi Bilim Merkezleri, 5-13 yaş arası okul gruplarının ziyaretine açıldı.

Bilime ve keşfetmeye meraklı minikler Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi’nde bulunan Bilim Merkezi’nde eğlenirken bilim hakkında yeni şeyler öğrendi.

BİLİMSEL UYGULAMALARI DENEYİMLEDİLER

Deneysel ve uygulamalı etkinliklerin bulunduğu merkezde çocuklar; güneş sistemi, vücudun yapısı, ünlü icatları ve daha birçok bilimsel uygulamayı görme ve deneyimleme fırsatı yakaladı. Turun sonunda yapılan Deney Atölyesinde minik bilim insanları yaptıkları Jet Mobil’le oynayarak keyifli vakit geçirdi.

