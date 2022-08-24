Pendik Belediyesi çevre düzenlemesine devam ediyor! Yayalar 2. etap çalışmalarında son gelindi!

Pendik Belediyesi ekipleri tarafından devam eden yol yapım çalışmaları ile Kartal - Pendik - Tuzla arasında yapımı devam eden Yayalar 2. etapta son aşamalara geçildi.

Rukiye Karapunar
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Pendik Belediyesi çevre düzenlemesine devam ediyor! Yayalar 2. etap çalışmalarında son gelindi!

Pendik Belediyesi ilçe genelinde yaptığı çevre düzenlemelerine devam ediyor. Kartal-Pendik-Tuzla yolunda devam eden ve belediye ekipleri tarafından yol yapım çalışmalarına devam edilen Yayalar 2. etapta ekiplerin uzun süredir devam ettiği çalışmalarda son gelinerek asfalt serim çalışmalarına başlandı.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Pendik Belediyesi ekiplerinin geçtiğimiz yıl bitirdikleri Velibaba 1 ve Ahmet Yesevi 9. etaplarının ardında bu yıl da sona gelinen Yayalar 2. etabında sona doğru gelindi. 9 Etaptan oluşan ve 15,8 km’lik uzunluğa sahip Kartal - Pendik - Tuzla Arası Alternatif Bağlantı Yolu’nda diğer etaplarda da çalışmaların sürdüğü bölgelerin aynı sıra Yayalar 2. etap ve 2.etabın yanı sıra şu anda Güllübağlar 3. Etap, Ramazanoğlu Mahallesi 4. etap ve Yine Ramazanoğlu Mahallesi içinde kalan 5. etapta da çalışmalar hızla devam ediyor.

12 MAHALLE BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Belediye ekiplerinin devam ettiği çalışmalarda Kartal-Pendik-Tuzla Alternatif Bağlantı Yolu” hizmete girdiğinde Velibaba’dan hareket eden bir sürücü, kesintisiz bir şekilde Ahmet Yesevi Mahallesi’ne gidebilecek. Yol, sırasıyla Velibaba, Ertuğrulgazi, Yayalar, Sülüntepe, Şeyhli, Güllübağlar, Ramazanoğlu, Sanayi, Kavakpınar, Orhangazi, Fatih ve Ahmet Yesevi Mahalleleri birbirine bağlanmış olacak.

Pendik Belediyesi çevre düzenlemesine devam ediyor! Yayalar 2. etap çalışmalarında son gelindi!Pendik Belediyesi çevre düzenlemesine devam ediyor! Yayalar 2. etap çalışmalarında son gelindi!Pendik Belediyesi çevre düzenlemesine devam ediyor! Yayalar 2. etap çalışmalarında son gelindi!Pendik Belediyesi çevre düzenlemesine devam ediyor! Yayalar 2. etap çalışmalarında son gelindi!

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