Pendik Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ağırladı!
Pendik ilçesinde yürütülecek çalışmalarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pendik Belediyesi'ni ziyarette bulundu. Pendik'te ileriki zamanda gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi alan Bakan Kurum'a Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin teşekkür plaketi takdim etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pendik genelinde yapılacak kentsel dönüşüm ve yeni projeler için ilçeyi ziyarette bulundu. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile görüşme sağlayan Bakan Kurum'a Başakn Cin'den teşekkür plaketi verildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Pendik Belediyesini ziyaret etti. Bakanı Kurum, Başkan Ahmet Cin ile ilçede başta kentsel dönüşüm olmak üzere çalışmalarına devam edilen ve ileriki dönemlerde başlatılacak projeler hakkında görüşme sağladı.
TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ
Görüşmede Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya ve Pendik Belediyesi Meclis Üyeleri de yer aldı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrası Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Bakan Kurum’a teşekkür plaketi takdim etti.