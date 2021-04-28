Pendik Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ağırladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pendik genelinde yapılacak kentsel dönüşüm ve yeni projeler için ilçeyi ziyarette bulundu. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile görüşme sağlayan Bakan Kurum'a Başakn Cin'den teşekkür plaketi verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Pendik Belediyesini ziyaret etti. Bakanı Kurum, Başkan Ahmet Cin ile ilçede başta kentsel dönüşüm olmak üzere çalışmalarına devam edilen ve ileriki dönemlerde başlatılacak projeler hakkında görüşme sağladı.

TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ

Görüşmede Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya ve Pendik Belediyesi Meclis Üyeleri de yer aldı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrası Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Bakan Kurum’a teşekkür plaketi takdim etti.