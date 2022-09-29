Pendik Belediyesi çiftçilere desteğini sürdürüyor! İlk fideler sebzelerini verdi!

Pendik Belediyesi'nin geçitğimiz yıl çiftçilere verdiği sebze fideleri bu sene itibari ile büyüyerek toplandı.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
Pendik Belediyesi çiftçilere desteğini sürdürüyor! İlk fideler sebzelerini verdi!

Pendik Belediyesi'nin geçtiğim yıl "Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla ilçe genelinde bulunan çiftçilere dağıttığı sebze fideleri bu yıl itibari ile büyüyerek çiftçiler tarafından toplandı. Elde edilen sebzeler çiftçiler tarafından pazar yerlerinde satışa sunulacak.

ÇİFTÇİLERE TAM DESTEK

Çiftçiler yapılan desteklerle üretim süreçlerinin hem hızlandığını hem de arttığını söyleyerek Pendik Belediyesi'ne fide desteğinden dolayı teşekkür ettiler. Pendik Belediyesi çiftçilere fidelerin yanı sıra kasa, organik sıvı gübre, kompost gübre hibe ederek üretim süreçlerine de destek oluyor.

Pendik Belediyesi çiftçilere desteğini sürdürüyor! İlk fideler sebzelerini verdi!Pendik Belediyesi çiftçilere desteğini sürdürüyor! İlk fideler sebzelerini verdi!Pendik Belediyesi çiftçilere desteğini sürdürüyor! İlk fideler sebzelerini verdi!Pendik Belediyesi çiftçilere desteğini sürdürüyor! İlk fideler sebzelerini verdi!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Pendik Rizeliler Derneğinde genel kurul heyecanı! Ramazan İstif Başkan seçildi, yönetim ve denetim kurulu belli oldu
Pendik Rizeliler Derneğinde genel kurul heyecanı! Ramazan İstif Başkan seçildi, yönetim ve denetim kurulu belli oldu
Pendik'te görev yapan imamlara büyük kolaylık! Nüfus Müdürlüğü'ndeki işlemlerini randevusuz yapabilecekler
Pendik'te görev yapan imamlara büyük kolaylık! Nüfus Müdürlüğü'ndeki işlemlerini randevusuz yapabilecekler
Alpi Diş ve Nişantaşı Üniversitesi ortak hastane kuruyor! Yönetim Kurulu Başkanları arasında anlaşma sağlandı!
Alpi Diş ve Nişantaşı Üniversitesi ortak hastane kuruyor! Yönetim Kurulu Başkanları arasında anlaşma sağlandı!
Maltepelilere müjde! Maltepe Üniversitesi sayesinde sağlık hizmeti ayaklarına geldi!
Maltepelilere müjde! Maltepe Üniversitesi sayesinde sağlık hizmeti ayaklarına geldi!
Son Haberler
What does it mean to spit blood in a dream? What does it mean to see blood coming out of the mouth in a dream?
What does it mean to spit blood in a dream? What does it mean to see blood coming out of the mouth in a dream?
Pendik Belediyesi çiftçilere desteğini sürdürüyor! İlk fideler sebzelerini verdi!
Pendik Belediyesi çiftçilere desteğini sürdürüyor! İlk fideler sebzelerini verdi!
Son dakika | Bakan Akar ilk kez duyurdu! TSK, 140 km ileri gitti, Asos'ta operasyon düzenledi
Son dakika | Bakan Akar ilk kez duyurdu! TSK, 140 km ileri gitti, Asos'ta operasyon düzenledi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a salvo: Elimiz kolumuz bağlı kalmayız, gerekli tedbirleri alacağız
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a salvo: Elimiz kolumuz bağlı kalmayız, gerekli tedbirleri alacağız
Tuzla Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine müjde! Eğitim desteği başvuruları başladı!
Tuzla Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine müjde! Eğitim desteği başvuruları başladı!
Bölge Gündem Gazetesi'nin 122. Sayısı çıktı
Bölge Gündem Gazetesi'nin 122. Sayısı çıktı
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin çok açık konuştu: Ah vah etmek istemiyoruz!
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin çok açık konuştu: Ah vah etmek istemiyoruz!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 29 Eylül 2022 Perşembe ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 29 Eylül 2022 Perşembe ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Son dakika | Ticaret Bakanlığından berber, kuaför ve güzellik salonları için flaş karar! 1 Ocak 2023'e ertelendi
Son dakika | Ticaret Bakanlığından berber, kuaför ve güzellik salonları için flaş karar! 1 Ocak 2023'e ertelendi
Petrol ve doğalgaz müjdesi! O ilimizde sondaj başladı, "Müjde veriyorum, bakın müthiş petrol çıkacak"
Petrol ve doğalgaz müjdesi! O ilimizde sondaj başladı, "Müjde veriyorum, bakın müthiş petrol çıkacak"
İrem Sak tesettüre girdi! Ünlü oyuncunun yeni tarzı hayranlarını şoke etti! "Maşallah çok yakışmış"
İrem Sak tesettüre girdi! Ünlü oyuncunun yeni tarzı hayranlarını şoke etti! "Maşallah çok yakışmış"
Tuzla Belediyesi AÇEV'de 700 anne ve çocuk farlı branşlarda eğitim görüyor
Tuzla Belediyesi AÇEV'de 700 anne ve çocuk farlı branşlarda eğitim görüyor
Bölge Gündem Gazetesi'nin 120. sayısı çıktı
Bölge Gündem Gazetesi'nin 120. sayısı çıktı
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Halk Günü'nde vatandaşlar ile bir araya geldi
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Halk Günü'nde vatandaşlar ile bir araya geldi
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
Zafer Şahin'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken yazı: Aday olduktan sonra genel başkanlığa devam edecek, listeleri...
Zafer Şahin'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken yazı: Aday olduktan sonra genel başkanlığa devam edecek, listeleri...