Pendik Belediyesi çiftçilere desteğini sürdürüyor! İlk fideler sebzelerini verdi!

Pendik Belediyesi'nin geçtiğim yıl "Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla ilçe genelinde bulunan çiftçilere dağıttığı sebze fideleri bu yıl itibari ile büyüyerek çiftçiler tarafından toplandı. Elde edilen sebzeler çiftçiler tarafından pazar yerlerinde satışa sunulacak.

ÇİFTÇİLERE TAM DESTEK

Çiftçiler yapılan desteklerle üretim süreçlerinin hem hızlandığını hem de arttığını söyleyerek Pendik Belediyesi'ne fide desteğinden dolayı teşekkür ettiler. Pendik Belediyesi çiftçilere fidelerin yanı sıra kasa, organik sıvı gübre, kompost gübre hibe ederek üretim süreçlerine de destek oluyor.