Pendik Belediyesi deprem bölgesinde! 20 kişilik ikinci arama kurtarma ekibi ve iş makinelerı ile seferber oldu!

Kahramanmaraş ve çevresini etkileyen 7.7 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için Pendik Belediyesi seferber oldu. Topladıkları yardımlar ve gönderdikleri tırların yanı sıra Pendik Belediyesi 22 kişilik ilk arama kurtarma ekibi PEAK'ı bölgeye göndermiş ve ekip büyük başarılara imza atarak yaralıları enkazdan kurtarmayı başardı. bölgeye daha fazla arama kurtarma ekibi ihtiyacı nedeniyle ikinci bir ekip oluşturularak 20 kişilik bir ekip daha gönderildi. 1 köpekli arama timi, 2 tam teçhizatlı arama kurtarma timinin de bulunduğu 42 kişilik ekip, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonuyla Hatay’da görev yapıyor.

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BÖLGEYE İŞ MAKİNELERİ SEVK EDİLDİ

Deprem bölgesinde çok satıda enkazın bulunduğu alanda iş makinelerine ihtiyaç duyulması nedeniyle Belediye ekipleri deprem bölgesine iş makinalarını da sevk etti. Pendik Belediyesine ait 2 kamyon, 1 kazıyıcı-yükleyici, 2 ekskavatör ve 2 ağır iş makinesi taşıyıcı tır, Güllübağlar Mahallesi’ndeki Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) hareket etti. İş makinelerinin akşam saatlerinde görev yapacakları Hatay’a varması bekleniyor.