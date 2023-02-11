Pendik Belediyesi depremzedeler için seferber oldu! 78'inci yardım tırı yola çıktı

10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası harekete geçen Pendik Belediyesi, içinde depremzedelerin ihtiyaçlarının bulunduğu 78'inci yardım tırını bölgeye gönderdi.

Melahat Ersoy
Editör
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Pendik Belediyesi depremzedeler için seferber oldu! 78'inci yardım tırı yola çıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketi sonrası Türkiye ve dünyada yardım seferberliği başladı.

Pendik Belediyesi depremzedeler için seferber oldu! 78'inci yardım tırı yola çıktı

DEPREMZEDELERİN İHTİYAÇLARI BÖLGEYE GİDİYOR

Pendik Belediyesi, yardımseverlerden gelen destek paketlerini depremzedelere ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda deprem felaketinin olduğu illere olan ısıtıcı, jeneratör, battaniye – yorgan, hazır gıda ve hijyen ürünleri ile birçok yaşam malzemelerinin içinde bulunduğu 78'inci yardım tırı gönderildi.

Pendik Belediyesi depremzedeler için seferber oldu! 78'inci yardım tırı yola çıktı

YARDIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yardım çalışmaları Kurtköy Spor Salonu, Esenler Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi ve Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’nde devam ediyor. Deprem bölgesine yardım etmek veya çalışmalara destek olmak isteyen gönüllü vatandaşlar, bu yardım noktalarına ulaşabilirler.

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