Pendik Belediyesi ekipleri ilaçlama işlemine başladı

Pendik Belediyesi ekipleri yaz ayının gelmesiyle birlikte orta çıkan sinek türlerinin etkisin azaltmak için belirlenen takvim doğrultusunda cadde ve sokaklarda ilaçlama işlemi yapıyor. Araç üstü ilaçlama ile birlikte haftanın 6 günü çalışacak olan ekipleri her akşam Pendik'in farklı bir mahallesine giderek ilaçlama işlemini gerçekleştirecek.

EKİM AYINA KADAR DEVAM EDECEK

Pendik Belediyesi sineklerin etkisini azaltmak için yaz mevsimi boyunca devam edeceği işlemlere yağmurlu ve soğuk havalarda devam etmeyecek. Ekipler Ekim ayına kadar ilaçlama işlemlerini yapacak.