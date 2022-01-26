Pendik Belediyesi ekipleri seferber oldu! Yolları açık tutmak için gece gündüz çalışıyorlar

Pendik Belediyesi ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar küreme araçlarıyla yolları açan ekipler bir yandan da açılan yollara tuz döküyor. Aynı çalışma yayalar tarafından da gerçekleştiriliyor. Kaldırımlara tuz döken ekipler kar nedeniyle kapanan kaldırımlardaki karları temizlemeye çalışıyor.

Belediye ekipleri sokak hayvanları için de seferber oldu. Olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için sokak hayvanlarına mama verildi.

Yolda mahsur kalanlara yiyecek ikramı yapıldı.

İstanbul'da yaşanan şiddetli kar yağışı sonucu İstanbul-Ankara TEM otoyolu geçici süre trafiğe kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri kapanan yolları açmaya çalışırken Pendik Belediyesi ekipleri de yolda mahsur kalan vatandaşlara çay ve çorba ikram etti. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in talimatıyla mobil ikram aracıyla Ataşehir-Gebze arasında devam eden ikram, sabah saatlerine kadar devam etti.