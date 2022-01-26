Melih Gökçek'ten, İmamoğlu ve Yavaş'a destek çıkan Kılıçdaroğlu'na "kurnaz" yakıştırması! "Kar sayesinde ikisinden de kurtuldun, sevinçten uçuyorsun!"Pazarlama ve Perakende Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSeyhan Soylu bombayı patlattı! Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş gözaltına alınırken yanında kim vardı? "Evli bir adamla otel odasına ne işin var?"Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi! "Bu yemek ertelenebilirdi, İstanbullular mağduriyetler yaşarken bunu öğrenmek hayal kırıklığı"Pendik Belediyesi ekipleri seferber oldu! Yolları açık tutmak için gece gündüz çalışıyorlarFenerbahçe'de Mesut Özil bavulunu toplamaya hazırlanıyor! Gideceği takım belli oldu!ATV Müge Anlı full izle bugün 26 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTubeSon dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı! 4 futbolcunun testi pozitif çıktı!Çok Güzel Hareketler 2 bitiyor mu, final mi yapıyor? Çok Güzel Hareketler 2 neden bitiyor? Final ne zaman?Ekrem İmamoğlu'nun gittiği balıkçının fiyat listesi göz doldurdu! İBB bütçesini bir gecede masaya koydu! Balığı geçin, salata fiyatları bile...
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Pendik Belediyesi ekipleri seferber oldu! Yolları açık tutmak için gece gündüz çalışıyorlar

Pendik Belediyesi ekipleri seferber oldu! Yolları açık tutmak için gece gündüz çalışıyorlar

Karla kaplanan yollar Pendik Belediyesi ekipleri tarafından kar küreme araçlarıyla açıldı ve ardından tuz dökme işlemi gerçekleştirildi.

Pendik Belediyesi ekipleri seferber oldu! Yolları açık tutmak için gece gündüz çalışıyorlar

Pendik Belediyesi ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar küreme araçlarıyla yolları açan ekipler bir yandan da açılan yollara tuz döküyor. Aynı çalışma yayalar tarafından da gerçekleştiriliyor. Kaldırımlara tuz döken ekipler kar nedeniyle kapanan kaldırımlardaki karları temizlemeye çalışıyor.

Belediye ekipleri sokak hayvanları için de seferber oldu. Olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için sokak hayvanlarına mama verildi.

Yolda mahsur kalanlara yiyecek ikramı yapıldı.

İstanbul'da yaşanan şiddetli kar yağışı sonucu İstanbul-Ankara TEM otoyolu geçici süre trafiğe kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri kapanan yolları açmaya çalışırken Pendik Belediyesi ekipleri de yolda mahsur kalan vatandaşlara çay ve çorba ikram etti. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in talimatıyla mobil ikram aracıyla Ataşehir-Gebze arasında devam eden ikram, sabah saatlerine kadar devam etti.

Pendik Belediyesi ekipleri seferber oldu! Yolları açık tutmak için gece gündüz çalışıyorlarPendik Belediyesi ekipleri seferber oldu! Yolları açık tutmak için gece gündüz çalışıyorlarPendik Belediyesi ekipleri seferber oldu! Yolları açık tutmak için gece gündüz çalışıyorlar

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT