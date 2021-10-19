28 Ekim PTT açık mı, kapalı mı? 28 Ekim 2021 Perşembe PTT kaça kadar açık?Demet Akalın, Okan Kurt'un alıkonulduğunu iddia etmişti! Görüntüler işin aslını ortaya çıkardı!Sarper Barış Saka kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Sarper Barış Saka hangi takımlı?Osman Kavala kimdir? Nereli, kaç yaşında? Osman Kavala dava kararı ne oldu?Böyle ihanet Aşk-ı Memnu'da bile görülmedi! Annesi, kızının nişanlısına göz dikti, evleniyorlar!ABD yeni verileri açıkladı! Covid-19 aşısı olmayan yetişkinlerin ölme riski aşılılara göre 11 kat fazlaOsman Kavala için çağrı yapmışlardı! Dışişleri Bakanlığı'ndan büyükelçilere tepki: Hadsiz açıklama kabul edilemezErkan Özerman kimdir, nereli, kaç yaşında?Pendik Belediyesi ekipleri tarafından Aydos Orman Yolu genişletiliyorAlakart Aşçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Alakart Aşçısı Maaşları ve İş İlanları
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Pendik Belediyesi ekipleri tarafından Aydos Orman Yolu genişletiliyor

Pendik Belediyesi ekipleri tarafından Aydos Orman Yolu genişletiliyor

, dar olması sebebiyle sık sık meydana gelen kazaların önüne geçilmesi amacıyla Aydos Orman Yolu’nu genişletme kararı aldı. Ekipler yer yer 5 metreye kadar düşen yolun genişliğini 8 metreye kadar çıkaracak.

Pendik Belediyesi ekipleri tarafından Aydos Orman Yolu genişletiliyor

Pendik Çamlık ile Kartal Yakacık arasında yer alan ve son yıllarda “kestirme yol” olması sebebiyle kullanımı artan Aydos Orman Yolu’ndasık sık kaza tehlikesinin yaşanması üzerine yolun genişletilmesi kararı alındı.

Pendik Belediyesi ekipleri bazı bölgelerde genişliği 5 metreye kadar düşen yolu 8 metre genişletmek için çalışmalara başladı.

KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yolda hava ve zemin şartlarına dayanıklı 4 katmanlı yol imalatı yapan ekiplerin çalışmaları tamamlandığında Aydos Orman Yolu’ndaki kaza riski minimuma inmiş olacak.

Pendik Belediyesi ekipleri tarafından Aydos Orman Yolu genişletiliyorPendik Belediyesi ekipleri tarafından Aydos Orman Yolu genişletiliyorPendik Belediyesi ekipleri tarafından Aydos Orman Yolu genişletiliyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT