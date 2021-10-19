Pendik Belediyesi ekipleri tarafından Aydos Orman Yolu genişletiliyor

Pendik Çamlık ile Kartal Yakacık arasında yer alan ve son yıllarda “kestirme yol” olması sebebiyle kullanımı artan Aydos Orman Yolu’ndasık sık kaza tehlikesinin yaşanması üzerine yolun genişletilmesi kararı alındı.

Pendik Belediyesi ekipleri bazı bölgelerde genişliği 5 metreye kadar düşen yolu 8 metre genişletmek için çalışmalara başladı.

KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yolda hava ve zemin şartlarına dayanıklı 4 katmanlı yol imalatı yapan ekiplerin çalışmaları tamamlandığında Aydos Orman Yolu’ndaki kaza riski minimuma inmiş olacak.