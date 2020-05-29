Pendik Belediyesi eski başkan yardımcısı Öznur Şahin Canayakın'ın acı günü!
Pendik Belediyesi eski başkan yardımcısı Öznur Şahin Canayakın'ın annesi vefat etti.
Pendik Belediyesi eski başkan yardımcısı Öznur Şahin Canayakın'ın annesi hayatını kaybetti.
Bir süredir çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavisi gören 66 yaşındaki Sündüz Şahin, bugün öğlen saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Pendik Belediyesi eski başkan yardımcısı Öznur Şahin Canayakın'ın annesi Sündüz Şahin, memleketi olan Çankırı'da son yolculuğuna uğurlanacak.
HABERE YORUM KAT