Pendik Belediyesi geçici binasına kavuştu

Eski İmam Hatip Lisesi'nin olduğu alanda yeni bina için çalışmalara başlayacak olan Pendik Belediyesi, bu süre zarfında geçici bina olarak Esenler Mahallesi'nde Bora Sokak No:5 adresinde 23 Aralık'tan itibaren hizmete girdi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yeni bina ile eski bina arasında ücretsiz ring seferleri yapılıyor.

Pendik Belediyesi Ana Hizmet Binası, yeni adresinde hizmet vermeye başladı. Taşınma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte tüm müdürlükler yeni binada yerini aldı. Mali Hizmetler bünyesinde hizmet veren Tahsilat ve Tahakkuk Vezneleri ile İletişim Merkezi`nin bir bölümü Karanfil Sokak`ta yer alan Ek Hizmet Binasında işlemlerine devam edecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Esenler Mahallesi Bora Sokak No:5 adresine taşınan yeni bina ile eski bina arasında ücretsiz ring seferleri yapılıyor.