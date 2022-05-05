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  3. Pendik Belediyesi geleneği bozmadı, bu bayramda da çocukların yüzü güldü

Pendik Belediyesi geleneği bozmadı, bu bayramda da çocukların yüzü güldü

Pendik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü listelerinde kayıtlı olan 18 yaş altı yetim ve öksüz çocukları bayramlık alışverişine çıkarttı.

Pendik Belediyesi geleneği bozmadı, bu bayramda da çocukların yüzü güldü

Pendik Belediyesi her sene olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmadı.

Ramazan Bayramı’nda yetim ve öksüz çocuklar bayramlık alışverişine çıkarılmaya devam ediyor.

ÇOCUKLAR BAYRAM ALIŞVERİŞİNE ÇIKRILDI

Pendik Belediyesi Ramazan Bayramı sebebiyle Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü listelerinde kayıtlı olan 18 yaş altı yetim ve öksüz çocukları bayramlık alışverişine çıkarttı. Çocuklar bayramda giyecekleri kıyafetlerini seçti. Bu vesilesiyle Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne kayıtlı 1.140 yetim ve öksüz çocuk giydirilmiş oldu.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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