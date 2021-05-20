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  3. Pendik Belediyesi Gençlik Kupası Okçuluk Turnuvası şampiyonları belli oldu!

Pendik Belediyesi Gençlik Kupası Okçuluk Turnuvası şampiyonları belli oldu!

Çeşitli branşlarda başarılar elde eden 42 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Pendik Belediyesi Gençlik Kupası Okçuluk Turnuvası'nda kazananlar belli oldu. Turnuvada başarı sağlayanlara ödüllerini ise Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin verdi.

Pendik Belediyesi Gençlik Kupası Okçuluk Turnuvası şampiyonları belli oldu!

Pendik Belediyesi Gençlik Kupası Okçuluk Turnuvası'nda kazanan yarışmacılar belli oldu. 42 sporcunun mücadele ettiği turnuvada ödülleri Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin takdim etti.

Pendik Millet Bahçesi’nde gerçekleşen Gençlik Kupası Okçuluk Turnuvası’na farklı branşlarda ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde etmiş 42 sporcu katıldı. Kısa bir eğitimin ardından sporcular hedefi 12’den vurmak için mücadele etti.

Pendik Belediyesi Gençlik Kupası Okçuluk Turnuvası şampiyonları belli oldu!

AHMET CİN ÖDÜLLERİ VERDİ

İki saat süren turnuvada Yıldızlar’da Rabia Durmaz, Gençler’de Engin Demir, Antrenörler kategorisinde Hamza Çetinoğlu birinci oldu. Sporculara ödüllerini Belediye Başkanı Ahmet Cin verdi.

Pendik Belediyesi Gençlik Kupası Okçuluk Turnuvası şampiyonları belli oldu!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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