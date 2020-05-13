Pendik Belediyesi haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı

Yaz aylarına yaklaşılan şu zamanlarda sivrisinek, karasinek, pire, kene ve fare gibi kent zararlıları için Pendik Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Veteriner İşleri Birimi’nce yürütülen çalışmalar kapsamında tüm cadde ve sokaklar, bahçe, boş arsa, park, piknik alanı, dere yatağı, su deposu, mazgal ve üzeri açık her türlü su birikintisi ilaçlanıyor.Çalışmalarda çevre sağlığına yan etkisi bulunmayan biyolojik ilaçlar kullanılıyor.

Ayrıca vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve piknik alanları gibi yeşil alanlarda da ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor. Yine karasinek, pire ve fare gibi kent zararlılarına yönelik vatandaş talepleri değerlendirilerek özel mülkiyetler haricinde kamuya açık ortak kullanım alanlarında gözlemlenen popülasyon artışlarına karşın gerekli ilaçlamalar yapılıyor.

Yetkililer, sivrisinek oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan larva mücadelesinin son derece önemli olduğunu söyleyerek sivrisineklerin çoğalmak için durgun sulara yumurta bıraktığına dikkat çekiyor. 12 derece ile 35 derece sıcaklıkta yumurtalarından gelişerek erişkin sivrisinekler çıkıyor ve bir sivrisinek bir defada 200 ile 400 adet yumurta bırakabiliyor. Sivrisineklerin üremesini en aza indirgemek için durgun suların olabileceği göl, bataklık, taş oyukları, ağaç kovukları, çayır ve ormanlarda birikmiş yağmur suları, bidon, açıkta bırakılmış araba lastikleri, saksılar, varil ve foseptikler gibi alanların kontrol edilmesi gerekiyor.

Kent zararlılarıyla mücadelede görev alan 30 kişilik özel donanımlı ekip oluşturuldu. Ekiplere, sahada görev yapmadan önce haşerelerle mücadele yöntemleri konusunda hem teorik hem de pratik eğitim verildi. Bu eğitimlerle personeller, mücadele edecekleri kent zararlılarının çeşitleri ve genel özellikleri, mücadele yöntemleri, kullanılacak ilaçlar ve ekipmanlarla sahada görev yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirildiler.

Öte yandan larva ilaçlamasına destek amacıyla uçkun haline gelmiş sivrisineklere yönelik araç üstü makinelerle yapılan “gece ilaçlamaları” ise 1 Haziran’da başlayacak. Yaz öncesi "Koronavirüs sivrisinekten bulaşır mı?" sorusu en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Koronavirüsün sivrisinekler ya da ev sinekleri ile bulaşmadığını belirten uzmanlar, konuşurken, öksürürken, hapşırırken ağız ve burnumuzdan çıkarttığımız küçük damlacıklar ile bulaştığını ifade ediyor.