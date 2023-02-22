Pendik Belediyesi Hatay'da! Bölgenin temizliği onlara emanet!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası 11 ilde büyük hasar meydana geldi. Bölgede evsiz kalan vatandaşlar toplu alanlarda yaşamak zorunda kalırken halk sağlığından da endişe ediliyordu. Bölgede yığılan çöpler ve sokak temizliği büyük bir önem arz ederken Pendik Belediyesi sorunun çözülebilmesi için bölgeye 4 temizlik aracı ve 22 kişilik ekip gönderdi.

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Pendik Belediyesi Hatay'da! Bölgenin temizliği onlara emanet!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları son buldu. Enkaz kaldırma çalışmalarının başladığı bölgede sokakların temizlenmesi de halk sağlığı için büyük bir önem arz ediyor. Deprem bölgesinde evleri yıkılan halk toplu alanlarda iç içe yaşamak zorunda kaldı. Herhangi bir enfeksiyon riskine karşı bölgenin temizliğine önem verilmeye başlandı. Pendik Belediyesi de depremden en çok etkilenen illerden birisi olan Hatay'a temizlik ekibini gönderdi.

Pendik Belediyesi Hatay'da! Bölgenin temizliğin onlara emanet!

TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Geçen hafta Pendik Belediyesinin Hatay’a gönderdiği temizlik ekibi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 4 temizlik aracı ve 22 kişilik ekip ile bölgedeki alanlarda biriken çöpleri kaldırıyor, cadde ve sokakları süpürüyorlar. Ayrıca enfeksiyon riskine karşı geçici barınma alanlarında dezenfeksiyon çalışması da gerçekleştirmektedirler. Pendik Belediyesi ekipleri böylece bölgedeki depremzedeler ve onlara yardım eden ekiplere hijyen anlamında büyük ölçüde destek sağlamakta.

Pendik Belediyesi Hatay'da! Bölgenin temizliğin onlara emanet!

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