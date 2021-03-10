Pendik Belediyesi Kadınlar Günü'nü sergi ile kutladı

Pendik Belediyesi Başkan'ı Ahmet Cin kadına yönelik şiddeti kınayarak konuşmasında, “Kadına yönelik şiddete olan tepkimizi her fırsatta, heryerde dile getiriyoruz. Artık kadına şiddetin son bulsun.” ifadelerine yer verdi.

ÇİÇEK TEMALI SERGİ

Pendik Belediyesinin kurslarından eğitim almış 12 kadın ressama ait 62 eser, Çiçek temalı sergi olan “Dünya Kadınlar Günü Karma Sergisi” adıyla Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde yer alıyor. Sergi, 15 Mart’a kadar açık olacak.

SOKAKTAN VE HAYATTAN FOTOĞRAF SERGİSİ

Belediye kurslarından eğitim almış kişilerin çektiği fotoğraflar Gazipaşa meydanında düzenlenen “Sokaktan&Hayattan Fotoğraf Sergisi”nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Mardin'den Nepal'e hem yurt içi hem yurt dışında kadınların günlük hayattaki hallerini konu alan fotoğraf sergisi bu akşama kadar açık olacak.

PENDİKLİ KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI KATILDIĞI AKTİVİTE İLE RAHAT NEFES ALDI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan etkinliklerin bir diğeri Gençlik Kampında düzenlendi. Pendikli kadın sağlık çalışanları kamp alanında ağırlandı ve zumba, doğa yürüyüşü, voleybol, ok atma, masa oyunları, bileklik örme gibi aktivitelere katılarak pandemi sürecinde bir nebze de olsa sosyalleşme imkanı buldu. Katılımcılar, geçirdikleri keyifli vakti, “Çocuklar gibi eğlendik” diye ifade etti.